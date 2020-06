Notizie Milan – Retroscena su Szoboszlai: c’era l’accordo a gennaio, ma…

MILANO – Nella prossima sessione di calciomercato si sentirà parlare molto di Dominik Szoboszlai, centrocampista offensivo classe 2000 del Salisburgo e oggetto dei desideri di moltissimi club, fra cui il Milan. Proprio la società rossonera, stando ad un retroscena svelato da TMW, sarebbe stata ad un passo dall’ungherese nella scorsa campagna acquisti di gennaio. Secondo l’indiscrezione, il Diavolo aveva trovato negli ultimi giorni di mercato un accordo col Salisburgo, per circa 22 milioni di euro ma, per il poco tempo rimasto a disposizione, l’affare è saltato. Ora l’interesse per Szoboszlai è ancora molto forte, ma la concorrenza è aumentata notevolmente e spuntarla non sarà semplice.

