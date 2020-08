Notizie Milan – Retroscena Rangnick, con lui uno tra Gasperini e De Zerbi

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il portale calciomercato.com ha rilanciato un’indiscrezione di mercato che riguarda il Milan e Ralf Rangnick. Con l’arrivo del tedesco in rossonero sarebbe stato scelto anche un nuovo allenatore per la prossima stagione. I primi due candidati sarebbero stati Gasperini o De Zerbi, con l’allenatore dell’Atalanta in cima alla lista dei desideri. In questo caso l’ostacolo maggiore sarebbe stato dato dal presidente Percassi, che difficilmente avrebbe librato il suo tecnico. Proprio per questo motivo si sarebbe valutato l’attuale guida tecnica del Sassuolo.

