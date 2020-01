Notizie Milan – Resa nota la designazione arbitrale per il match con il Torino

MILANO – Milan e Torino si affronteranno domani, nel match valido per i Quarti di finale della Coppa Italia. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45, presso lo stadio di San Siro. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio è stata resa nota anche la designazione arbitrale per la partita. Sarà Fabrizio Pasqua, della sezione AIA di Tivoli, il direttore di gara. Assistenti, i signori Valeriani e Colarossi. Quarto ufficiale il sig. Giacomelli. V.A.R. sarà il sig. Banti, A.V.A.R. il sig. Preti.