Notizie Milan – Report da Milanello: rossoneri al lavoro per il Sassuolo

MILANO – Il Milan archivia subito la vittoria contro il Bologna e torna subito al lavoro a Milanello. Testa al Sassuolo, prossimo avversario in campionato, dei rossoneri.

Il Report da Milanello: tratto da acmilan.com

I rossoneri di mister Pioli, che si sono ritrovati alle 10.00 a Milanello per la seduta defaticante dopo la vittoria ottenuta ieri a sera a San Siro. In palestra gli undici partenti di ieri sera, sul campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato la fase di attivazione muscolare con alcune sfide di calcio-tennis. Il gruppo si è poi spostato sul rialzato alle spalle degli spogliatoi dove ha effettuato una serie di partitelle su campo ridotto; cross e tiri in porta per terminare il lavoro odierno. Il programma di domani, lunedì 20 luglio prevede la conferenza stampa di Pioli alle ore 14.00 e, a seguire, l’allenamento di rifinitura previsto per le 18.00.

