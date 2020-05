Notizie Milan – Report da Milanello, ecco chi si è allenato oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi quest’oggi a Milanello. Come indicato dai protocolli sanitari i giocatori hanno svolto la sessione di lavoro, rispettando le distanze sociali. I calciatori che erano presenti al centro sportivo rossonero erano: Biglia, Rebic, Musacchio, Calhanoglu, Bennacer, Romagnoli, Bonaventura, Donnarumma e Kjaer. Svolgendo un allenamento incentrato sulla forma fisica, in modo da trovare la miglior condizione possibile, in vista della possibile ripartenza. Anche Zlatan Ibrahimovic era presente, abile e arruolabile dopo le negatività inerenti ai due tamponi per il Coronavirus. Lo svedese ha concluso così la sua quarantena, tornando ad allenarsi con il resto dei suoi compagni.

