Notizie Milan – Reina: “Ritiro? Ho un altro anno di contratto”

MILANO – Pepe Reina tornerà al Milan, come ha rivelato lo stesso portiere spagnolo, dopo la fine della gara West Ham-Aston Villa. Ecco che cosa ha detto, ai microfoni della BBC:

«Il mio futuro? Intanto posso assicurare che non ho intenzione di ritirarmi. Per me non è arrivato ncora il momento di appendere i guanti al chiodo. Penso di poter giocare per altri due anni, ad alti livelli, mi sento bene. Adesso tornerò al Milan, con i rossoneri ho ancora un anno di contratto, poi si vedrà».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live