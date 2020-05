Notizie Milan – Red Bull, individuato il successore di Rangnick

MILANO – Ralf Rangnick e il Milan sembrano essere sempre più vicini. Stando a quanto riporta la Bild, il tecnico tedesco non sarebbe più il responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull. Al suo posto arriva Oliver Mintzlaff, Che aveva già ricoperto questo ruolo all’interno dei quadri dirigenziali della multinazionale fino al 2017. Quando questa carica fu abolita a causa della disaggregazione richiesta dall’Uefa. Per non incappare nell’errore commesso in passato Mintzlaff si occuperà delle squadre della Red Bull con sedi a Lipsia, New York (USA) e Bragança (Brasile). Per il momento resta fuori il Salisburgo. Sempre secondo la stessa fonte le parti sarebbero giunte ad un accordo fino al 2024. L’arrivo di Rangnick al Milan sembra imminente.

