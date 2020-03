Notizie Milan – Rebus rinnovi: quante “grane” per Gazidis

MILANO – Il Milan si appresta a vivere l’ennesima rivoluzione estiva. Non solo a livello dirigenziale, in cui dopo il licenziamento di Boban potrebbero andare via anche Maldini e Massara, ma anche per quel che riguarda la rosa. Ivan Gazidis avrà infatti diversi rebus da risolvere, a partire dai contratti in scadenza a giugno. In primis quello di Ibrahimovic, con cui il dirigente sudafricano avrà un confronto nelle prossime settimane per capire se ci sono le condizioni per rinnovare. Gli addii certi sono quelli di Bonaventura e Biglia: entrambi si svincoleranno a costo zero.

La società rossonera dovrà provare anche a rinnovare il contratto di Donnarumma (seppur in scadenza nel 2021) o, in alternativa, bisognerà ricorrere alla cessione del portiere. A tutto ciò vanno aggiunte le situazioni legate ai giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti, come Reina e Plizzari: ambedue, una volta rientrati a Milano, potrebbero essere nuovamente girati ad altre squadre.

