Notizie Milan – Rebic vuole continuare a segnare per EURO 2020

MILANO – Ante Rebic è la vera sorpresa di questa seconda parte di stagione rossonera. Il croato sta trascinando la compagine rossonera verso una posto in Europa, grazie ai suoi goal. Attualmente sono 6 le reti messe a segno, in 14 partite, di cui 3 nelle ultime tre partite. L’ex Eintracht Francoforte partirà titolare anche domenica prossima contro il Genoa, a San Siro, e non ha intenzione di fermarsi. Il suo obiettivo è arrivare in doppia cifra, in modo da conquistarsi un posto da titolare nella sua nazionale, in vista di EURO 2020. La competizione prenderà il via il 12 giugno a Roma e i vice-campioni del mondo hanno intenzione di bissare le prestazioni dell’ultimo Mondiale in Russia.

