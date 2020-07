Notizie Milan – Rebic votato MVP nella gara con il Bologna

MILANO – Il Milan continua a vincere e convincere, la nuova “vittima” dei rossoneri è il Bologna di Sinisa MIhajlovic. Nel 5-1 finale Ante Rebic è stato votato dai tifosi come migliore in campo, ieri sera a San Siro.

Tratto da acmilan.com:

Un momento magico, in primis per il Milan, ma anche per Ante Rebić. Volano i rossoneri, vola il croato. Contro il Bologna è arrivato per lui l’undicesimo gol in campionato, tutti nell’anno solare 2020. E, esplicativa statistica a corredo della stagione di Ante, nel 2020 solo Erling Håland (13 gol) e Robert Lewandowski (12) hanno segnato di più reti di lui su azione (11) nei top-5 campionati europei. Contro i felsinei di Siniša Mihajlović, Rebić è stato protagonista nell’azione dell’1-0 di Saelemaekers, lanciando Theo sul fondo, e nel 4-1, da lui stesso segnato. In 82 minuti sul campo di gioco, Ante ha contribuito a creare 6 occasioni da gol, tra cui un gol e due tiri nello specchio della porta, oltre al servizio per il palo di Kessie. Ma, statistiche a parte, è stato come sempre determinante il suo apporto al gioco in ogni fase. Instancabile nel proporsi in avanti, non lesina mai rincorse agli avversari in ripiegamento. Per questo, e per molti altri motivi, è lui l’MVP di Milan-Bologna 5-1. Bravo Ante!

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live