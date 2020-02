Notizie Milan – Rebic può essere riscattato a fine stagione

MILANO – Ante Rebic si è preso il Milan. Lo ha fatto grazie ad una seconda parte di stagione molto importante, con sei goal nelle ultime sei partite disputate con la maglia rossonera. Adesso iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni relative al futuro del croato. Il cartellino del giocatore è ancora di proprietà dell’Eintracht Francoforte, che ha prestato l’attaccante, al club meneghino, in prestito secco per due anni. Il diavolo però si starebbe muovendo per riscattarlo dalla società tedesca. Proprio dalla Germania arrivano voci della possibile intenzione del Milan di anticipare il possibile acquisto durante la prossima sessione estiva di mercato.

