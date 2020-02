Notizie Milan – Rebic ha deciso: vuole restare in rossonero

MILANO – Il Milan vuole riscattare Ante Rebic. Il croato è arrivato quest’estate, in rossonero, dall’Eintracht Francoforte in prestito biennale e l’accordo con il club tedesco non prevede la clausola di riscatto. Dopo una seconda parte di stagione straripante, con 6 reti messe a segno in 14 partite, di cui tre siglate negli ultimi tre incontri disputati dal Diavolo. Una media goal impressionate, che gli ha permesso di conquistarsi le luci della ribalta e che ha convinto la dirigenza rossonera a voler acquistare definitivamente il suo cartellino. Come riporta Sport Mediaset, lo stesso calciatore si sarebbe convinto di voler continuare al Milan, anche nelle prossime stagioni, ma alla condizione che anche Zlatan Ibrahimovic resti dove si trova ora.

