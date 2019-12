Notizie Milan – Rebic è già ai saluti: probabile ritorno in Germania

MILANO – E’ stata decisamente inconsistente la prima parte di stagione da parte di Ante Rebic. Arrivato al Milan in prestito nell’ultimo giorno dello scorso mercato estivo, l’attaccante croato ha giocato col contagocce, senza lasciare alcuna traccia. Pioli, nonostante lo conosca bene avendolo già allenato in passato, continua a tenerlo in panchina e il classe ’93, di questo passo, rischia seriamente di non andare all’Europeo. Ecco perché, assieme al suo entourage, Rebic starebbe pensando concretamente di lasciare Milano. Non solo, ma secondo ciò che riferisce ‘MorFootball’, il croato avrebbe già sostenuto le visite mediche con l’Eintracht Francoforte per tornare proprio nel club tedesco a gennaio.