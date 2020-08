Notizie Milan – Rebic convocato dal c.t. Zlatko Dalic

MILANO – Ante Rebic non solo Milan. L’esterno rossonero è sempre al centro delle voci di mercato, con il Diavolo che ha intenzione di riscattare a titolo definitivo il giocatore dall’Eintracht Francoforte. C’è anche la Croazia, sì perchè il commissario tecnico Zlatko Dalic ha convocato la punta per le prossima partite della Croazia, per i prossimi incontri della Nations League. Contro Portogallo e Francia, sfide che si giocheranno rispettivamente il 5 ed 8 settembre.

