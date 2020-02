Notizie Milan – Rebic convince tutti: le pagelle dei principali quotidiani

MILANO – Ante Rebic decide la partita contro il Torino con un goal. Il croato segna e convince, le sue prestazioni sono in continua crescita e vanno di pari passo con il Milan. In questa seconda parte di stagione, l’ex Eintracht Francoforte è uno dei trascinatori della squadra di Stefano Pioli e il tecnico rossonero ormai lo considera uno degli uomini imprescindibili nel suo scacchiere tattico. Anche i maggiori quotidiani sportivi italiani hanno premiato la prestazione di Rebic contro i granata con dei voti altissimi in pagella, per la gioia, anche, di molti fantallenatori. Ecco pagelle: La Gazzetta dello Sport: 7, Corriere dello Sport: 7,5, Tuttosport: 6,5.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live