Notizie Milan – Rebic-Andrè Silva, lo scambio che fa contenti tutti

MILANO – Come riporta Sportmediaset, Milan e Eintracht Francoforte sarebbero soddisfatte del rendimento di Ante Rebic e Andrè Silva. I due attaccanti quest’estate si sono trasferiti, nei due club, con la formula di prestito biennale, senza diritto o obbligo di riscatto. A questo punto della stagione, il croato e il portoghese, però, sembrano aver trovato la loro dimensione. Il primo, in rossonero, ha totalizzato 7 reti, dopo un prima parte di stagione deludente e l’esplosione, invece, avvenuta dopo la sosta natalizia. Il secondo, con il club tedesco, ha realizzato 8 goal ed è stato fondamentale, con una doppietta, nel passaggio del turno di Europa League. A breve Milan e Eintracht Francoforte si dovrebbero incontrare per gettare le basi di uno scambio a titolo definitivo.

