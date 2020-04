Notizie Milan – Rebic-Andrè Silva: destini incrociati

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport il futuro di Ante Rebic è legato a quello di Andrè Silva. Il croato è arrivato in estate in rossonero, in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte. Mentre il portoghese ha fatto il percorso inverso, con la stessa formula di cessione a titolo temporaneo, andando a giocare in Bundesliga. Le due società dovranno decidere i destini dei due calciatori, con il Diavolo che è stato conquistato dall’ex Fiorentina, grazie alle sue prestazioni e ai suoi goal nella secondo parte di stagione. Non si può dire la stessa cosa dell’ex Porto, che ha funzionato a corrente alternata in Germania. Se i tedeschi decideranno di non riscattare Andrè Silva, il Milan potrà comunque provare a trattenere Rebic, solo che servirà un’offerta da almeno 25 milioni di euro.

