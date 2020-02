Notizie Milan – Rangnick, tutto in stand by per il momento

MILANO – Gli scenari sul Milan della prossima stagione, raccontati dalle indiscrezioni di mercato circolate nei giorni scorso, sembrano essere totalmente cambiati. La dirigenza rossonera avrebbe iniziato a vedere le gestione Pioli sotto un’altra luce, complici i buoni risultati ottenuti in campionato, la rivalutazione di alcuni calciatori, Rebic su tutti, ma anche l’unione d’intenti del gruppo e la gestione di Zlatan Ibrahimovic. Tutte queste motivazioni potrebbero aver “congelato” la soluzione Rangnick. L’allenatore, e dirigente, tedesco avrebbe parlato con la dirigenza rossonera, in momento molto differente a quello attuale e la sua posizione sarebbe stata archiviata, per il momento. Le recenti parole di Maldini sul deus ex machina del modello Red Bull dimostrano il cambiamento di rotta.

