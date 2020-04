Notizie Milan – Rangnick sogna due colpi dal suo Lipsia

MILANO – Continuano ad arrivare indiscrezioni sul futuro di Ralf Rangnick e il Milan. Il tecnico tedesco è sempre in orbita rossonera, essendo il candidato principale per la guida tecnica del club meneghino, nella prossima stagione. Ad avvalorare questa ipotesi ci sono anche le voci sui possibili calciatori che potrebbero seguirlo nella sua nuova avventura in Serie A. Si tratta di giocatori attualmente tesserati con il Lipsia, squadra per cui lavora Rangnick e che il Diavolo segue da tempo: Timo Werner e Dominik Szoboszlai. Nomi importanti dunque, al centro di tantissimi rumors di mercato e seguiti da importanti club europei. Per il Milan non saranno operazioni semplici, anzi per assicurarsi le prestazioni dei due serviranno offerte davvero importanti che potrebbero portare a qualche cessione importante.

