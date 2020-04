Notizie Milan – Rangnick smentisce ogni accordo con i rossoneri

MILANO – Secondo le indiscrezioni di mercato, Ralf Rangnick resta il grande favorito per la panchina del Milan, in vista della prossima stagione. Il tecnico tedesco però ha smentito, ancora una volta, ogni tipo di accordo con il club meneghino. Ecco che cosa ha detto L’attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, ai microfoni di MDR, riguardo il Diavolo.

: «In questo momento non c’è niente di vero, riguardo alle notizie su un mio possibile con il Milan per la prossima stagione. Non c’è stato nessun accordo né tantomeno siamo vicini a raggiungerlo. Posso che in passato sì, ci sono stati dei contatti tra di noi, ma nulla che poi sia diventato concreto».

