Notizie Milan – Rangnick si muove per portare Szoboszlai in rossonero

MILANO – Secondo quando riporta Sky Sport Austria, Ralf Rangnick avrebbe già iniziato a lavorare per il Milan. Il tedesco non è stato ancora ufficializzato dai rossoneri, ma tutto fa pensare al suo arrivo a Milanello, al termine di questa stagione. Sempre secondo la stessa fonte, l’ex Red Bull era presente alla festa del Salisburgo per parlare con Dominik Szoboszlai, grande obiettivo di mercato del diavolo. L’intenzione è quella di convincere l’ungherese ad accettare la corte del Milan. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno rivelato che il club meneghino sia in primissima fila per mettere le mani sul giovane talento.

