Notizie Milan – Rangnick, pieni poteri nel caso in cui accettasse i rossoneri

MILANO – Ralf Rangnick e il Milan è una storia che ormai va avanti da tempo. Gazidis avrebbe individuato nel tedesco il profilo adatto per nuovo, ennesimo, progetto per far tornare in alto il club rossonero. I contatti tra le parti continuano, nonostante le smentite, almeno secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La stessa fonte aggiunge che la società meneghina abbia offerto all’ Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, la possibilità di avere pieni poteri sia sia nella gestione della squadra che nella ricerca di nuovi giocatori, se dovesse accettare definitivamente il corteggiamento del Milan. Nulla per il momento sembra certo, però, il Diavolo “ha gettato diversi ami” sarà poi Rangnick ha decidere “se abboccare o meno”.

