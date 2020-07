Notizie Milan – Rangnick: nel suo staff Almstadt e Moncada

MILANO – Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nonostante l’ottimo momento attuale il futuro del Milan è già ben delineato e si continua sulla strada tracciata, ormai mesi fa. Ralf Rangnick è l’uomo ormai scelto per prendere le redini della squadra rossonera nel prossimo futuro. Il suo addio al gruppo Red Bull sembra essere prossimo e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il quotidiano sportivo, aggiunge che anche lo staff del tedesco starebbe delineandosi. Almstadt, Moncada, infatti, entreranno a far parte del gruppo di lavoro di Rangnick e a questi andranno aggiunti non più di altri otto stretti collaboratori.

