Notizie Milan – Rangnick ha individuato il sostituto di Maldini: ritorno clamoroso

MILANO – Ralf Rangnick è pronto a modificare profondamente il quadro dirigenziale rossonero. Con il suo arrivo farebbero infatti le valigie sia Paolo Maldini che Frederic Massara. Tuttavia, Rangnick vorrebbe circondarsi di collaboratori italiani, che conoscano molto bene l’ambiente milanista. Per questo starebbe pensando sia di confermare Daniele Bonera (assistente di Pioli) e Daniele Massaro (brand ambassador), sia di riportare all’ombra del Duomo figure che hanno fatto la storia del club, come Mauro Tassotti e Ariedo Braida. Quest’ultimo, stando alla Gazzetta dello Sport, sarebbe stato individuato dal tedesco come il sostituto ideale di Maldini nel ruolo di direttore tecnico.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live