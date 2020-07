Notizie Milan – Rangnick: fumata bianca la prossima settimana?

MILANO – Come abbiamo ampiamente riportato il possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan ha subito una brusca frenata. Il tedesco è ancora legato al gruppo Red Bull, che per liberarlo vorrebbe un indennizzo. Più o meno 8 milioni di euro, una situazione che ha inevitabilmente lasciato strascichi, perché tutto sembrava portare sulla strada di Milanello. I rossoneri però restano tranquilli, aspettano in silenzio mentre Rangnick e la Red Bull lavorano alla risoluzione contrattuale. Il diavolo ha già trovato un accordo con l’allenatore, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la stessa fonte aggiunge anche che entro la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live