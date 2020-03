Notizie Milan – Rangnick fa delle richieste ben precise

MILANO – Ralf Rangnick resta il principale indiziato per sedere sulla panchina del Milan, nella prossima stagione. Fino a qualche giorno fa quest’indiscrezione sembrava essere anche qualcosa di più che una semplice voce. Poi però il diretto interessato ha dichiarato che queste erano soltanto invenzioni e infine i media tedeschi riportavano anche l’ipotesi si un possibile rifiuto alla corte del Diavolo. L’ allenatore teutonico non sarebbe poi così convinto della possibile destinazione, tentenna. Come riporta il Corriere dello Sport, lo stesso Rangnick avrebbe fatto delle richieste ben precise al club meneghino, al suo fianco vorrebbe delle persone fidate, all’interno dello staff.

