Notizie Milan – Rangnick: Elliott non ha proposto la convivenza con Pioli

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha riportato dei nuovi aggiornamenti sulla vicenda Rangnick. Il tedesco infatti sembrava essere l’uomo designata pre prendere le redini del Milan che verrà. Ieri sera, però, è arrivata la clamorosa notizia della retromarcia. I rossoneri hanno deciso di puntare su Stefano Pioli, facendo saltare così quelli che sembravano essere i piani, decisi ormai da mesi. La rosea ha aggiunto che la proprietà del club meneghina: Elliott, e Ivan Gazidis, dirigente rossonero, non avrebbero mai prospettato a Ralf Rangnick la possibilità di una convivenza con Stefano Pioli. Con il tedesco che avrebbe ricoperto il ruolo di direttore tecnico. E l’italiano, invece, sarebbe rimasto in panchina.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live