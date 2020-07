Notizie Milan – Rangnick: ci sono le cifre del contratto rossonero!

MILANO – La vicenda Ralf Rangnick si arricchisce di importanti novità. Secondo quanto riporta SportMediaset infatti, il tedesco starebbe continuando a trattare la buonuscita con la Red Bull. Al centro delle discussioni ci sarebbero i bonus che l’allenatore-dirigente ha maturato grazie alla plusvalenze maturate e il lavoro svolto in questi anni. Un discorso abbastanza delicato, visto quanto il gruppo Red Bull è riuscito a guadagnare, ma l’accordo con il Milan non sembra essere in pericolo. Anzi, la stessa fonte ha riferito come per Rangnick sia già pronto un contratto, da cinque milioni di euro all’anno, che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live