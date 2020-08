Notizie Milan – Rangnick, ci risiamo: ora ci pensa la Roma

MILANO – Saltato il possibile arrivo al Milan, Ralf Rangnick resta comunque al centro delle voci di mercato. Il tecnico tedesco, infatti, sembra essere finito nel mirino della Roma, almeno secondo quello che riposta il Corriere della Sera. I giallorossi, infatti, sarebbero alla ricerca di un direttore sportivo, per la prossima stagione, e i prossimi anni, e il tedesco potrebbe essere il profilo giusto. Rangnick è attualmente libero dopo il passo indietro del Milan e dopo aver risolto il suo contratto con la Red Bull. per ora questa rimane soltanto un’idea della nuova proprietà della Roma, ma non è detto che nei prossimi giorni non arrivi un’accelerata. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Sportmediaset sgancia la bomba in diretta TV: passi avanti decisivi, ora la trattativa può sbloccarsi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live