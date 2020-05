Notizie Milan – Rangnick chiede un centrale dalla Bundesliga

MILANO – Secondo quanto riporta Kicker.de, Ralf Rangnick avrebbe indicato al Milan l’obiettivo numero uno per il reparto arretrato. Si tratta di Luca Kilian, centrale attualmente sotto contratto con il Paderborn. Il classe ’99 ha una quotazione molto abbordabile, dato che può liberarsi dal club tedesco con 2 milioni di euro, a causa di una particolare clausola sul suo contratto. Musica per le orecchie della dirigenza rossonera. Il calciatore è soltanto uno dei nomi che il teutonico ha indicato al Milan, dato che ha fatto precise richieste di avere carta bianca sulla prossima sessione di mercato.

