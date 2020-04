Notizie Milan – Rangnick adesso sembra più vicino

MILANO – L’indiscrezione è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport e ha dell’incredibile. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, Ralf Rangnick e il Milan sembrano tornati ad essere molto vicini, a differenza delle indiscrezioni degli ultimi giorni. Le voci di mercato parlavano di un rapporto freddo dalle parti, con una conseguente frenata alla trattativa, il tedesco non era più così sicuro di accettare la corte del club rossonero. Complice anche l’emergenza Coronavirus che non gli avrebbe permesso di pianificare al meglio la prossima stagione. Adesso, invece, le carte sul tavolo potrebbero essere cambiate con Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, vicino come mai prima d’ora al Diavolo.

