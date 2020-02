Notizie Milan – Ramsey in rampa di lancio contro i rossoneri

MILANO – Domani il Milan tornerà in campo, nella semifinale d’andata della Coppa Italia, contro la Juventus. I bianconeri nel match di San Siro dovranno fare a meno di Douglas Costa. Il brasiliano è stato fermato da un infortunio muscolare alla coscia sinistra e dovrà restare ai box per 15-20 giorni. Una tegola per Maurizio Sarri, in vista della corsa scudetto e della Champions League. Per la partita di giovedì sera, il tecnico della Vecchia Signora, starebbe pensando di cambiare modulo: tornando alla soluzione con il trequartista e di lanciare dal primo minuto Ramsey. Il gallese però in questa stagione ha disputato in una sola occasione 90 minuti, con la sua nazionale.

