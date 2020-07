Notizie Milan – Ramadani l’uomo dei rossoneri per gli acquisti

MILANO – Fali Ramadani con il passare del tempo sta acquisendo un ruolo centrale nel prossimo mercato in entrata del Milan. L’agente sportivo, infatti, cura gli interessi di Milenkovic e Ante Rebic, entrambi i calciatori sono due grandi obiettivi dei rossoneri.

Il diavolo avrebbe intensificato i contatti con il procuratore per riuscire ad arrivare a mettere le mani sui due calciatori. per quanto riguarda Rebic, Ramadani, starebbe curando i contatti tra il club di via Aldo Rossi e l’Eintracht Francoforte. Tutto, quindi, sembrerebbe ruotare intorno alla figura dell’agente.

