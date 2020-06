Notizie Milan – Rakitic torna a parlare del suo futuro

MILANO – Il futuro di Ivan Rakitic è uno degli argomenti “più chiacchierati” in ottica mercato. Il croato sembra essere arrivato alla fine della sua avventura a Barcellona, tanto da venire accostato a diversi club, in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche il Milan.

Rakitic ha voluto parlare proprio di questo argomento nell’intervista concessa a Tportal, ecco che cosa ha detto.

: «Mi sono allenato bene durante questi giorni, sto molto e sono anche convinto che resterò al Barcellona, ancora per un po’. Voglio solo giocare e divertirmi, per me questo significa alzare ancora trofei con il Barcellona».

