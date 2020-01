Notizie Milan – Raggiunta quota 30.000 spettatori per il match con il Torino

MILANO – Domai sera, alle ore 20:45, il Milan tornerà in campo per disputare i Quarti di finale di Coppa Italia, contro il Torino di Walter Mazzarri. I rossoneri giocheranno in casa e a San Siro sono previsti 30.000 spettatori. Per l’occasione il club meneghino ha deciso di aprire altri due settori dello stadio, si tratta del Secondo Rosso e il Secondo Arancio. La squadra di Stefano Pioli potrà contare quindi anche sulla grande spinta dei tifosi, desiderosi di approdare alla prossima fase della competizione. Se il Milan riuscirà a superare l’ostacolo rappresentato dai Granata, si troverà difronte la Juventus in Semifinale. I bianconeri la scorsa settimana hanno passato il turno, riuscendo a battere la Roma.