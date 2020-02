Notizie Milan – Rafael Leao, Pioli studia l’ennesimo rilancio

MILANO – E’ un stagione a corrente alternata quella di Rafael Leao in rossonero. L’attaccante portoghese, arrivato al Milan in estate dal Lille per 23 milioni di euro, viaggia a fasi alterne. La prima fase del campionato è stata tutto tranne che brillante, complice anche le tantissime aspettative che circondavano il numero diciassette del Diavolo. Poi con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club meneghino, la musica sembrava essere cambiata: aveva ritrovato una maglia da titolare accanto allo svedese e regalato prestazioni convincenti. Adesso il ventenne sembra aver fatto nuovamente dei passi indietro, con Ante Rebic che si preso a suon di goal le luci della ribalta. Stefano Pioli, però, sembra intenzionato a volerlo rilanciare, anche perché la proprietà e la dirigenza rossonera continuano a credere fermamente nella bontà dell’investimento fatto. In Coppa Italia, contro la Juventus, sarà lanciato nella mischia dal primo minuto. Complici anche le assenze di: Ibrahimovic e Castillejo per squalifica. Contro la Vecchia Signora Leao proverà a riprendersi il Diavolo.

