Notizie Milan – Raddoppiato l’impegno iniziale di Elliott con i rossoneri

MILANO – Come riporta Milano Finanza, l’impegno di Elliott per la gestione del Milan, nell’ultimo anno è raddoppiato. I fondi garantiti ai rossoneri supererebbero la soglia dei 600 milioni di euro, sfiorando quella dei 650 milioni di impegno complessivo. La cifra è destinata ovviamente ad aumentare con l’ingaggio di Rangnick e la prossima campagna acquisti. Una notizia che certifica come per la famiglia Singer il Milan sia un asset molto importante, visti i costi che il Milan richiede. Adesso bisognerà capire a quanto ammonterà il budget per la sessione di compravendita estiva. Le voci in questo senso sono le più disparate, c’è chi riporta che il budget per la campagna acquisti sarà tra i 75 e i 120-160 milioni di euro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live