Notizie Milan – Questa sera senza 4 titolari, in dubbio anche per l’Udinese: il punto

MILANO – Nella sfida di stasera, in Coppa Italia contro la Spal, il Milan dovrà fare a meno di ben 4 titolari: Donnarumma, Calabria, Musacchio e Calhanoglu, tutti alle prese con guai fisici. Il portiere ha rimediato una contrattura al retto femorale, il terzino una distorsione alla caviglia, il centrale argentino una contusione alla caviglia e, infine, il numero 10 turco ha un problema al polpaccio. Nessuno di loro è stato convocato per la partita contro gli estensi e, come riferisce La Gazzetta dello Sport, la loro presenza è in dubbio per la sfida di campionato con l’Udinese, in programma domenica alle 12.30.