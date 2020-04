Notizie Milan – Quattro rossoneri sono attualmente all’estero

MILANO – Continua a tenere banco, nonostante l’emergenza Coronavirus, il ritorno in campo della Serie A. Diversi club, però, hanno attualmente qualche calciatore fuori dai confini nazionali. Un paio di giorni fa in casa Milan c’è stata una videoconferenza tra tutta la squadra, Massara, Maldini e Pioli. Argomento della discussione, l’allenamento e di come mantenersi in forma in questo periodo. Discorso valido anche per chi si trova all’estero. I rossoneri possono contare quattro uomini, attualmente non Italia. Si tratta di: Ibrahimovic, Kessie, Calhanoglu e Leao. Il club meneghino non ha preso una decisione legata alla quarantena, una volta tornati a Milano, si attendono le linee guida del governo, per il momento dovranno restare in quarantena un paio di giorni.

