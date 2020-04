Notizie Milan – Quattro nomi per la difesa del prossimo anno

MILANO – In attesa della possibilità di tornare in campo molti club di Serie A hanno iniziato a pensare alla prossima fase di mercato, in vista della nuova stagione. Non fa eccezione il Milan, che è ancora alle prese con i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli, senza dimenticare la questione legata a Ralf Rangnick. I rossoneri si sono mossi per individuare i profili adatti in modo da allestire una rosa competitiva. Pronta a lottare per un posto in Champions League. Per quanto riguarda il reparto difensivo il Diavolo sembra avere le idee chiare, Conti e Hernandez verranno confermati, Calabria e Laxalt, invece, dovrebbero finire sul mercato. Così come Musacchio, l’argentino è finito in fondo alle gerarchie di Pioli, durante questo campionato, che gli ha preferito sia Kjaer e Gabbia e tutto fa pensare a una sua partenza in estate. Sul centrale danese molto dipenderà dal nuova guida tecnica, le sue chance aumenterebbero in caso di conferma dell’attuale allenatore rossonero. Duarte potrebbe partire in prestito, in modo da accumulare esperienza. Per quanto riguarda Romagnoli, invece, tutto è molto incerto ancora, il calciatore può vantare molti “ammiratori”, ma il Milan farà di tutto per trattenerlo.

Mercato in entrata

In Entrata i rossoneri sembrano aver già scelto i profili adatti, da affiancare al capitano del Milan. Si tratta di: Ajer del Celtic, Kamara del Marsiglia, Koch del Friburgo e N’Dicka dell’ Eintracht Francoforte. Nessuna di queste possibili operazioni, però, risulta semplice all’apparenza, a causa dell’elevata valutazione dei cartellini e della concorrenza. I rossoneri dovranno vedersela con top club europei, per riuscire a portare a Milanello almeno uno di questi calciatori. Ovviamente un’eventuale cessione di Donnarumma, la partenza eccellente più accreditata in questo momento, potrebbe consentire al Milan di avere la liquidità necessaria per riuscire a piazzare il colpo.

