Notizie Milan – Quattro calciatori con la valigia in mano

MILANO – Nonostante manchi ancora molto alla fine del campionato, la dirigenza rossonera ha già iniziato a progettare il futuro. Non ci sono soltanto i rinnovi pesanti (Donnarumma e Romagnoli) nei pensieri del Diavolo, ma anche le possibili cessioni. Il Milan ha intenzione di cedere, in modo da fare cassa e poter provare a riscattare il cartellino di Ante Rebic. I principali indiziati, alla partenza, sono attualmente quattro e si tratta di: Calabria, Biglia, Bonaventura e Conti. L’argentino ha disputato pochissime minuti in questa stagione ed è stato spesso fermo ai box, motivazioni che stanno spingendo la società a non offrire il rinnovo contrattuale all’ex Lazio. I due terzini destri, invece, non hanno mai convinto fino in fondo e potrebbero essere ceduti davanti ad un’offerta che possa accontentare il Diavolo. discorso diverso per il numero 5 del club meneghino: la questione legata al suo rinnovo contrattuale sta influendo molto sulle scelte future, della società, nei suoi confronti.

