Notizie Milan – Quaresma, rinnovo ad un passo con lo Sporting. E spunta la clausola…

MILANO – Alla fine la spunta lo Sporting Lisbona. Eduardo Quaresma, difensore classe 2002 seguito sul mercato da moltissimi club, tra cui il Milan, è ad un passo dal rinnovo col club biancoverde. A riferirlo è il quotidiano portoghese ‘A Bola’, secondo cui il ragazzo si sarebbe convinto a firmare un nuovo contratto, con scadenza nel 2025. Non solo, ma probabilmente nell’accordo verrà inserita una clausola rescissoria da ben 45 milioni di euro. Le pretendenti sono quindi avvisate: per Quaresma lo Sporting non fa sconti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...