Notizie Milan – Quanti intrecci per la porta con il Napoli

MILANO – Continua il rebus portiere per il Milan. Gigio Donnarumma sembra sempre prossimo alla partenza e le offerte, soprattutto dall’estero non mancano. I rossoneri sono entrati nell’ottica di dover trovare un sostituto dell’attuale estremo difensore, se non riuscirà a trovare un’intesa con Raiola per il rinnovo del giovane calciatore. Meret è stato uno dei primi nomi accostati al club meneghino, la sua situazione a Napoli è particolare. Con Gattuso in panchina ha perso il posto da titolare nonostante venga ancora considerato, da molti esperti e non, come uno dei migliori prospetti europei tra i pali. Nel caso in cui l’ex Udinese decidesse di partire, tutto dipendere dalle gerarchie dell’attuale tecnico della società di De Laurentiis, allora gli Azzurri potrebbero decidere di tuffarsi su Sirigu. Obiettivo dello stesso Milan, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nell’ottica di una possibile partenza di Donnarumma. Il portiere granata sembra aver scavalcato quello del Napoli, nelle preferenze del Diavolo.

