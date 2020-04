Notizie Milan – Quali sono le squadre interessate a Paquetà

MILANO – L’ultima stagione di Paquetà in rossonera è stata, finora, molto deludente. Il brasiliano non è riuscito a replicare le ottime impressioni destate sotto la guida di Rino Gattuso e le voci di mercato sul suo futuro si moltiplicano. Un addio al Milan, nella prossima sessione di mercato, è molto probabile e diversi club sembrano siano alla finestra, in attesa di provare a prendere il giocatore. L’ex Flamengo ha destato l’interesse del Benfica, ma oltre ai lusitani anche la Fiorentina sembra interessata al numero trentanove del Diavolo. Quest’inverno ci aveva provato anche il Paris Saint Germain, ma i francesi non riuscirono ad accordarsi sul cartellino del calciatore con il Milan e si defilarono. Non è detto che non possa esserci un ritorno di fiamma tra qualche mese.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live