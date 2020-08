Notizie Milan – QS: “Tutti su Tonali: è subito derby”

MILANO – “Tutti su Tonali: è subito derby“, questo il titolo di apertura in prima pagina, scelto da Quotidiano Sportivo. Il centrocampista del Brescia, infatti, è diviso tra Milan e Inter, con i rossoneri in grande ascesa e i nerazzurri, invece, fermi dopo aver trovato l’intesa con il ragazzo. Intesa che può vantare anche il Diavolo, visto che è arrivato l’ok del ragazzo al trasferimento a Milanello. Adesso però c’è da trattare con Massimo Cellino il cartellino del centrocampista, che intanto è stato convocato dal C.T. Roberto Mancini, in vista della partite con Bosnia e Olanda.