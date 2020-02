Notizie Milan – PSG sempre vigile sulla situazione Donnarumma

MILANO – Leonardo continua a guardare in casa Milan. Il Paris Saint Germain resta, infatti, spettatore interessato della vicenda Donnarumma. La situazione dell’estremo difensore rossonero è sempre in bilico: da una parte c’è il rinnovo contrattuale e dall’altra la prospettiva di una cessione in estate. secondo il portale Le10Sport, Il club francese avrebbe intenzioni, infatti, di portare in Ligue 1 l’attuale portiere della Nazionale Azzurra. L’asse tra Milano e Parigi resta, quindi, molto caldo. Con Paquetà potrebbe rientrare nei pensieri del PSG, Thiago Silva suggestione rossonera e appunto il futuro di Gigio Donnarumma.

