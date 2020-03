Notizie Milan – Prorogato lo stop agli allenamenti fino al 23 marzo

MILANO – Il Milan, come tutte altre società sportive, ha sospeso gli allenamenti a causa dell’emergenza Coronavirus. Il rientro a Milanello era previsto per lunedì prossimo, 16 marzo. i rossoneri, però, tramite una nota ufficiale sul proprio sito internet ha comunicato lo slittamento della data per il ritorno a lavoro. Ecco la nota del Milan.

Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 22 marzo. La Prima squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 23 marzo alle ore 14.00.

Fonte: acmilan.com

