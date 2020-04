Notizie Milan – Pronte due contropartite per convincere il Brescia a cedere Tonali

MILANO – In casa rossonera l’obiettivo principale di mercato, per quel che riguarda il centrocampo, si chiama Sandro Tonali. Il classe 2000 piace moltissimo a tutta la dirigenza milanista, che lo considera il profilo migliore a cui affidare le chiavi del gioco, accanto ad Ismael Bennacer. Gli ostacoli per arrivare a Tonali sono molti: dalle richieste del Brescia (circa 45 milioni), alla concorrenza agguerrita di molti club (in primis la Juventus). Tuttavia il Milan vuole fare leva non solo sulla fede calcistica del ragazzo, il quale non ha mai nascosto la propria simpatia per i colori rossoneri, ma anche sulla possibilità di inserire delle contropartite tecniche.

I NOMI – Come riferisce calciomercato.com, la società meneghina starebbe pensando di aggiungere nell’affare, oltre ovviamente ad un importante conguaglio economico, i cartellini di due giovani giocatori che potrebbero far gola a Cellino: Alessandro Plizzari e Tommaso Pobega.

