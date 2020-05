Notizie Milan – Primi sondaggi per Dragowski della Fiorentina

MILANO – Secondo quanto riporta il portale Fiorentinanews.com, il Milan avrebbe effettuato i primi sondaggi per Bartlomiej Dragowski. L’interesse per il portiere del club Gigliato, però, è subordinato alla possibile partenza di Donnarumma. La situazione legata al rinnovo contrattuale dell’estremo difensore rossonero è ancora nebulosa e una sua partenza, nella prossima sessione di mercato, non è da escludere. Soprattutto se le parti non riusciranno a trovare un accordo. L’intenzione del Diavolo di non perdere il calciatore a zero è acclarata, così come la dirigenza del Milan non ha intenzione di farsi trovare impreparata e in quest’ottica, continua la ricerca del possibile nuovo titolare della porta rossonera. Il nome di Dragowski è in lizza, insieme a Musso dell’Udinese, Meret del Napoli, Gollini dell’Atalanta e Onana dell’Ajax. La Fiorentina, però, per il momento non sembra volersi privare del suo portiere.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live