Notizie Milan – Previsti nuovi lavori a Milanello

MILANO – Stefano Pioli, intervistato a La Repubblica, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del centro sportivo di Milanello. Ecco le sue parole: “Sì, è vero ho chiesto delle piccole migliorie per Milanello: le camere e le zone spogliatoi e staff. È il più bel posto al mondo per lavorare, in alcune zone un po’ datato”.

I lavori inizieranno nelle prossime settimane come filtrava da qualche indiscrezioni. Particolare attenzione verrà riservata all’area club house dove i giocatori potranno trascorrere momenti di svago e di relax prima o dopo l’allenamento.

